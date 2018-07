Plan anti-noyades : le gouvernement saisit ses ministères

En sixième, 48% des élèves ne savent pas nager, soit un peu plus d'un élève sur deux. Face à cette situation, le gouvernement missionne le ministre de l'Éducation et du Sport pour lutter contre la recrudescence des noyades. Les pouvoirs publics doivent se mobiliser pour apprendre la nage le plus tôt possible. Ce sont les jeunes enfants de moins de six ans qui sont le plus victimes de noyades accidentelles.



