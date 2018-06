Plateau télé pour match de foot

Ce jour, Cyril nous présente la recette du trio de mezze, du différent, du bon et express surtout. Pour commencer, prendre une aubergine et la découper en dés. Ajouter ensuite de la tomate, quelques oignons, un peu d'ail et de l'huile d'olive. Faire cuire au four à 200 degrés pendant 30 minutes. Mixer le tout et on obtient le caviar d’aubergine. Pour le tzatziki, couper un concombre en petits dés. Ajouter un yaourt, un soupçon d'ail, de la menthe fraîche, un zeste de poivre, un peu de sel, de l'huile d'olive et du jus de citron. Bien mélanger et c'est prêt. Et enfin pour le houmous, mixer du pois chiche avec de 'huile d'olive, de l'ail et de l'huile de sésame. Retrouvez également en images, la recette de la tartipizza chorizo.



Ce samedi 2 juin 2018, Cyril Rouquet, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous a proposé des recettes de plats sains et express à déguster pendant les matchs de football. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 02/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.