Pharos : près de 10.000 demandes de retrait de contenus à caractère terroriste opérées en 2021

54 agents issus de la police et de la gendarmerie travaillent aujourd'hui pour la plateforme Pharos. C'est près de deux fois plus qu'il y a un an, la plateforme dédiée au signalement de contenu et comportement illicites en ligne ayant, depuis l'assassinat de Samuel Paty, revu son fonctionnement pour détecter les profils inquiétants.