Pluie : le record vieux de 50 ans battu en décembre-janvier (et dans le futur, ça devrait être pire)

Ces records s'accompagnent de crues exceptionnelles qui, selon les spécialistes vont se multiplier dans le futur. La raison principale est le réchauffement climatique, même si celui-ci était limité à 1,5°C, selon une étude publiée lundi, dans la revue Climate. Les auteurs ont établi trois scénarios allant de +1,5°C à +3°C par rapport à l'ère pré-industrielle. En effet, plus l'air est chaud et pluis il est chargé en humidité qui, inévitablement va être libérée sous la forme de pluie ou de neige.





Dans le scénario le plus optimiste établi par les chercheurs, les dommages causés par les débordements de cours d'eau en Europe vont plus que doubler, à environ 15 milliards d'euros par an, prévoient les chercheurs. Et le nombre de personnes affectées par les inondations augmenterait de 86%, soit environ 650.000 personnes par an.





Dans le scénario le moins optimiste en revanche, si les températures augmentent de 3°c, les dommages monteraient de 145% à environ 17 milliards d'euros par an, et 780.000 personnes seraient touchées (+123%). Les inondations, dont les impacts sont aggravés par l'urbanisation, font déjà partie des catastrophes naturelles les plus coûteuses en Europe.