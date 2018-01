Vivre avec des robots ? Plus de la moitié des Français s'y disent prêts

Les robots suscitent à la fois fascination ou méfiance. Les films de science-fiction ou dans l’imaginaire collectif balancent souvent entre deux options : le robot, gentil et dévoué, qui tient compagnie à l’homme, au point parfois de remplacer les conjoints ou les animaux de compagnies. Ou le robot dégénéré, conçu au départ pour servir les hommes, et qui devient animé d’intention mauvaises envers les humains.





Pour l’instant, dans la réalité, c’est la première version qui se développe. Les salons internationaux dédiés aux innovations électroniques pullulent de ces robots destinés à équiper nos cuisines et salles-à-manger. Et les Français semblent se faire à l’idée que les robots vont tenir une place de plus en plus grande dans notre quotidien.