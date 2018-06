Plus d'un salarié sur deux en situation de "fragilité" professionnelle ou personnelle

Point positif dans l'évolution de ce mal-être : du point de vue "du salarié, mais également de l'entreprise et des partenaires sociaux, il y a de moins en moins de frontières (...) entre les fragilités dites personnelles et professionnelles", commente Christophe Scherrer, directeur général délégué du groupe de protection sociale. Avant de se féliciter que 40% des dirigeants "fassent ce lien entre situation de fragilités" et productivité de l'entreprise. "C'est beaucoup", remarque-t-il et cela crée "un mouvement qui va dans le sens d'une prise en charge globale".





Si 6 dirigeants sur 10 déclarent avoir mis en place une ou plusieurs actions, comme des avances sur salaire ou de frais (69%) ou l'aménagement du temps de travail (68%), cette souffrance demeure la plupart du temps discrète. Les démarches engagées restent en effet informelles, et seuls 35% des dirigeants déclarent mener des actions de prévention (26% des actions d'aide au retour à l'emploi). En outre, des freins existent toujours à cet accompagnement. Côté salariés, la peur d'être licenciés (45%) ou pénalisés dans leur évolution professionnelle (39%) peut les inciter à ne pas évoquer ces problèmes. Côté employeurs, la crainte de paraître intrusif est ressentie chez 50% des dirigeants.





Cette étude a été réalisée entre mars et avril 2018 auprès de 300 dirigeants d'entreprises par téléphone, et de 1.580 salariés en ligne.