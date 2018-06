Plus d'une personne LGBT sur deux a déjà subi une agression homophobe

Les chiffres sont inquiétants. Dans une étude Ifop réalisée pour la Fondation Jean Jaurès et la Dilcrah (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT), on nous apprend que 53% des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans) ont déjà fait l'objet d'au moins une agression à caractère homophobe dans leur vie.





Parmi les faits répertoriés : insultes (28%), attouchements ou caresses à caractère sexuel (24%), menaces de révéler l'orientation sexuelle à des proches, collègues ou voisins (18%), ou viol (11%), ajoute l'étude révélée ce mercredi. Selon cette enquête, l'écart entre les hommes et les femmes est faible face aux agissements.