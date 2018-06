"Plus de 5 millions d'euros de dégâts" après le blocage des universités : quels sont les établissements concernés ?

"On n'avait jamais vu autant de violence et autant de volonté de casser." C'est ce qu'a déclaré ce lundi matin la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal sur RTL, en référence à l'occupation des université, ces derniers mois. Au plus fort de la mobilisation printanière, quatre universités (sur 73) ont été bloquées, dont Nanterre, dernière à être évacuée la semaine dernière, et une dizaine de sites perturbés.





Selon la ministre, le coût de dégâts liés à ces blocages est à cette heure estimé à plus de cinq millions d'euros. Parmi les universités concernées, on décompte notamment 1,6 millions d’euro de dégradations à Grenoble sur 2500m² "totalement ravagés". "Dans ce chiffre, on compte les dégradations, mais également les surcoûts liés à ces dégradations comme le gardiennage ou le piratage des ordinateurs", indique au cabinet de la ministre.





"Dans le cas de Grenoble, il faut non seulement refaire le hangar occupé, mais aussi refaire la toiture qui fuit, changer des ordinateurs qui ont pris l'eau...", ajoute cette même source.