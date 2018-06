Plusieurs écoles favorables au port de l'uniforme à l'école

Seule une minorité d'écoles privées imposent les uniformes comme c'est le cas d'un établissement à Lille. Dans les écoles publiques, celles-ci ne sont plus de rigueur depuis longtemps. Par ailleurs, certains parents affirment que porter l'uniforme n'est plus d'aucune utilité et les enfants préfèrent avoir le choix de mettre ce qu'ils veulent. Or, ce geste pourrait effacer les différences et mettrait tous les enfants sur le même pied d'égalité.



