Plusieurs gares parisiennes débordées : "On  ne va pas envoyer les policiers pour vider les trains...", dit la SNCF

C'est l'un des week-ends les plus chargés de l'année. Et c'est aussi un week-end de pagaille pour des centaines de voyageurs. À la veille du réveillon de Noël, des clients de la SNCF - pourtant munis de billets - n'ont pu monter dans leur train. D'autres ont voyagé assis dans les allées des voitures ou sur des valises. La raison ? L'affluence, mais aussi les surréservations.





Avec 1,7 million de voyageurs annoncés dans les gares et à bord des trains, le week-end était forcément à risque pour la compagnie ferroviaire, déjà sous tension après l'immense pagaille du 3 décembre dernier. À Paris, les gares de Lyon et de Montparnasse avec respectivement 465.000 et 420.000 voyageurs attendus, ont rapidement débordé. Sur les réseaux sociaux, les témoignages affluent depuis le début de la matinée pour dénoncer les conditions imposées aux passagers. Et notamment les voitures trop remplies pour accueillir des voyageurs pourtant en possession de leur billet.