Plusieurs villes françaises vont tester la publicité sur les trottoirs

Plusieurs villes françaises ont autorisé, depuis lundi 25 décembre, les publicités sur les trottoirs. Il s'agit d'une nouvelle façon d'attirer l'œil du consommateur. Mais les règles sont strictes pour ne pas polluer un peu plus le paysage urbain. Ainsi, les marquages ne peuvent se faire qu'avec de la craie, de l'eau non potable ou des peintures biodégradables. Ils ne doivent pas dépasser 2,5 mètres carrés, être éloignés les uns des autres d'au moins 80 mètres et disparaître au bout de dix jours.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/12/2017 présenté par Julien Arnaud, sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.