PMA, fin de vie, GPA, don d'organes... : comment participer aux débats des Etats généraux de la bioéthique ?

Mais qui est invité à intervenir dans ces Etats généraux ? D'abord les citoyens eux-mêmes. Pour récolter l'opinion des 'pour', des 'anti' ou des 'sans opinion', un site web sera ouvert à la fin du mois de janvier : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr. Il permettra à chacun de s'informer sur l'ensemble des sujets abordés, et d'exprimer son opinion. Des conférences ouvertes au public sur inscription seront également organisées un peu partout en France entre janvier et début mai. Ces "débats citoyens" seront menés par les Espaces éthiques régionaux, chapotés par le CCNE, qui ont carte blanche sur le calendrier et le choix des thématiques.





On sait d'ores et déjà que la PMA et la médecine prédictive seront abordées en Bretagne, que le Centre-Val de Loire se concentrera sur la PMA, le consentement et le suicide asssité ou que la Martinique débattra de la prise en charge des personnes âgées ou handicapées et du thème santé et environnement. Enfin, des rencontres seront organisées à destination des étudiants et des lycéens d'horizons divers. Chaque débat, conférence ou table ronde fera l'objet d'une synthèse qui sera ensuite transmise au CCNE.





En parallèle de ces évènements en régions, le CCNE a prévu de mener une centaine d'auditions auprès d'associations, de groupes d'intérêts ou d'organisations confessionnelles à partir de mi-février et jusqu'à fin avril. Les comités éthiques des principaux instituts de recherche seront également invités à participer. Enfin, un comité citoyen "formé d'un échantillon d'individus représentatif de la population française" sera également formé courant février. Il sera chargé de formuler un avis critique tout au long des Etats généraux et rendra un avis à la fin du mois de mai.