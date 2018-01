PMA, GPA, fin de vie : "Un écart s'est creusé entre les perceptions des Français et le discours politique"

LCI.fr : Les résultats de ce sondage vous surprennent-ils ?

Irène Théry : Non ça ne me surprend pas du tout. Il s'agit d'une évolution progressive et constante que nous suivons depuis maintenant 30 ans. Il est temps de s’accorder sur cette évolution qui dit quelque chose d’important.

LCI.fr : Qu'est-ce que ça dit justement ?

Irène Théry : Qu'un écart s'est creusé entre la perception que les Français ont des enjeux de PMA et de GPA et le discours politique. Les raisons de cette évolution ne sont pas la montée de l'individualisme exacerbé ou l'inconscience comme semble le dire La Croix mais bien l'affirmation de valeurs nouvelles très fortes. Les Français ont des nouvelles conceptions du lien de couple et de filiation en général. L'ancien modèle traditionaliste (un papa, une maman et un enfant fondé sur une procréation en mariage) n’est plus le seul valable.

LCI.fr : Justement, comment expliquer alors la frilosité de la classe politique à se positionner sur ces sujets ?

Irène Théry : Les politiques vivent sur une représentation faussée du débat. Année après année ils ne comprennent pas les Français. Il y a aussi l'influence de l’Eglise catholique et des secteurs traditionalistes de la droite sur la famille comme "La manif pour tous". C'est de la responsabilité des politiques et des médias de les surexposer. Il y a des gens favorables au mariage, à l’adoption pour les couples de même sexe mais contre la PMA. C’est avec eux qu'on doit parler. Il ne faut pas faire de "La manif pour tous" les représentants de tous ceux qui se posent des questions.