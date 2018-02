PMA pour toutes : la Cour européenne des droits de l'Homme botte en touche

L'affaire remonte au 3 décembre 2014. Un couple de femmes mariées s'adresse au centre hôspitalier universitaire (CHU) de Toulouse afin d'accéder à une PMA, l'une d'entre elles souffrant d’infertilité pathologique. Le 15 décembre 2014, la réponse tombe : l'hôpital ne peut donner suite à leur demande au motif que "la loi Bioéthique actuellement en vigueur en France n’autorise pas la prise en charge des couples homosexuels".





Avec le conseil de Me Caroline Mécary, le couple décide de porter l'affaire en justice et s'adresse directement à la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH). Leur avocate invoque les articles 8 et 14 de la Convention pour dénoncer une "violation d’un droit à la vie privée et familiale", et ce "de manière discriminatoire". Plus de trois ans après, la CEDH a répondu au couple.