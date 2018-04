Le chômage a légèrement baissé depuis le début de l’année (-1%)

Mais ce recul du chômage s'accompagne d'une hausse du nombre de demandeurs d'emploi exerçant une activité (+1,5%), qui a atteint 2,23 millions. Résultat : le nombre de demandeurs d'emploi, avec ou sans activité, reste stable (+1.900, +0,0%) sur le trimestre, à 5,93 millions.





Et sur un an, si le chômage a baissé de 1,2%, le nombre de demandeurs d'emploi, petite activité comprise, a augmenté de 2,1%.





Autre point négatif : le chômage de longue durée a fortement augmenté au 1er trimestre. En incluant les demandeurs d'emploi ayant exercé une activité, 2,74 millions étaient inscrits depuis plus d'un an. Un chiffre en hausse de 1,9% sur le trimestre et de 6,5% sur l'année.