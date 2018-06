Polémique autour de la venue du rappeur Médine au Bataclan

Pour étayer leurs critiques, les détracteurs du rappeur de 35 ans, originaire du Havre, citent notamment les paroles de sa chanson "Don't Laïk" sortie en 2015, quelques jours avant les attentats de janvier. "Crucifions les laïcards comme à Golgotha / Le polygame vaut bien mieux que l'ami Strauss-Kahn", rappe-t-il.





Des propos assumés par le rappeur qui dit vouloir "provoquer pour ensuite se poser les bonnes questions". "Il faut le juger comme un morceau de rap et non pas comme un pamphlet islamiste, disait-il à LCI en février 2015. Il s'agit non pas d'une critique de la laïcité, mais plutôt de ce qu'on en fait, et de ce qui devient de plus en plus de la propagande anti-religieuse". "J'ai eu la sensation d'être allé trop loin", avait-il toutefois admis devant des étudiants de l'ENS deux ans plus tard.