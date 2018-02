Police de sécurité du quotidien : votre quartier fait-il partie des 30 zones ciblées par Gérard Collomb ?

Ces quartiers de "reconquête républicaine" sont ciblés en zone police : parmis eux, Lille sud et Fives à Lille (Nord), Trappes (Yvelines), Gros Saule à Aulnay-sous-Bois et les Beaudottes à Sevran (Seine-Saint-Denis), Lochères à Sarcelles et Dame Blanche à Garges (Val-d'Oise), les Tarterêts à Corbeille-Essonnes, le Bois-l'Abbé et les Mordacs (Val-de-Marne), le Neuhoff et la Meinau à Strasbourg (Bas-Rhin), Planoise à Besançon (Doubs) le 8e arrondissement à Lyon (Rhône), les Quartiers nord (3e, 14e et 15 arr.) de Marseille (Bouches-du-Rhône), La Mosson et La Paillade à Montpellier, le Mirail à Toulouse (Haute-Garonne), Ousse-des-bois et Saragosse à Pau (Pyrénées-Atlantiques), Bordeaux maritime (Gironde), ainsi que Pierre Lenquette et Montraval Tindu à Nouméa (Nouvelle-Calédonie).