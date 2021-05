Les policiers accumulent-ils "des millions d'heures supplémentaires" impayées ?

"Vous savez qui c'est le vrai défenseur de la police républicaine ? C'est moi et la France Insoumise." Invité de LCI ce vendredi matin, le député LFI Alexis Corbière a refusé avec fermeté l'étiquette "anti-flic" qui est parfois apposée aux responsables de son parti, et a évoqué les conditions de travail souvent difficiles des policiers. Que ce soit l'état de leurs locaux, de leur matériel, ou bien encore des véhicules à leur disposition...

Et de fait, en se penchant sur cette question, on observe qu'elle pose des problèmes depuis de nombreuses années. Malgré plusieurs plans d'indemnisations, les autorités reconnaissent que près de 20 millions d'heures supplémentaires sont accumulées.

Un entretien durant lequel il a aussi fait état des heures supplémentaires effectuées par les forces de l'ordre. Des heures qui, explique l'élu, seraient largement impayées. Mais surtout accumulées en masse au fil des années. "On leur doit je ne sais plus combien de millions d'heures", a lancé Alexis Corbière.

À plusieurs reprises, cette situation a été pointée du doigt par la Cour des comptes. Cette dernière écrivait notamment en janvier cette année qu'au "31 décembre 2019, les agents de la police nationale cumulaient ainsi 20,9 millions d'heures supplémentaires, et même 49,9 millions d'heures en incluant les autres droits à repos". Un stock problématique à ses yeux, "porteur de risques sociaux pour les agents" et qui "représente une charge financière importante pour l'État, estimée par la Cour à 825,5 millions d'euros, soit près de 9 % des dépenses de personnel de la police nationale".

Sollicité, le ministère de l'Intérieur confirme en négatif les propos d'Alexis Corbière. Il indique en effet que 5,4 millions d'heures supplémentaires ont été payées aux policiers, à l'occasion de campagnes d'indemnisation successives en 2019 et 2020 (3,2 en 2019 et 2,2 en 2020). Au total, le "stock" d'heures supplémentaires accumulées est passé de 23 millions fin 2018, à 19,4 millions fin 2020, soit un niveau ramené à celui observé en 2015.

Sévère, la Cour ajoutait que "les heures supplémentaires doivent permettre de répondre aux pics d'activité et non constituer une modalité normale de gestion". Par ailleurs, "l'organisation du temps de travail dans la police nationale, caractérisée par une multiplicité de régimes et des mécanismes de compensation coûteux, est peu lisible et inadaptée".

Du côté des syndicats, on explique que le problème n'est pas nouveau. "Ça fait plus de 10 ans que ça s'accumule", confie ainsi Loïc Travers, secrétaire administratif général d'Alliance police nationale. Il précise que certains services sont plus particulièrement concernés, que ce soit ceux en charge de la protection des personnalités publiques (SDLP), ou ceux en charge de missions de police judiciaire.