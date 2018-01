Police nationale : 8 000 postes sont à pourvoir en 2018

Le concours de la Police nationale attire de plus en plus de candidats. Intégrité, courage, sens du service à la population et ouverture d'esprit figurent parmi les nombreux critères de sélection. Sans oublier un niveau de connaissance qui permettrait au policier de comprendre le monde dans lequel il évolue. En 2018, 8 000 postes sont à pourvoir.



