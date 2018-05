Pollution : des familles attaquent l'État

Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, sept millions de personnes meurent prématurément chaque année dans le monde à cause de la pollution de l'air. Dans l'Hexagone, dans la Vallée de l'Arve (Haute-Savoie) plus précisément, des familles reprochent à l'État d'être responsable de la pollution aux particules fines qui nuisent à leur santé. 500 plaintes ont déjà été déposées dans le département pour mise en danger de la vie d'autrui.



