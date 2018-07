Pollution : premières restrictions de circulation de l'été

En Île-de-France, trois mesures sont entrées en vigueur ce mercredi 25 juillet pour réduire la pollution. D'abord, une circulation restreinte à Paris et en proches banlieues, jusqu'à vendredi 27 juillet à minuit. Autre mesure, celle du forfait antipollution. Un seul ticket pour circuler toute la journée en région parisienne. Puis, le covoiturage est gratuit pour les trajets courts. Il est subventionné par la région. Ces mesures seront reconduites jusqu'à la fin de l'alerte canicule.



