Pollution : quelles sont les chances de retrouver du plastique dans nos assiettes ?

La pollution au plastique a des conséquences graves. À travers les produits de la mer, cette matière peut arriver jusque dans nos assiettes. En effet, le plastique est absorbé par les poissons et les crustacés. Ainsi, il intègre la chaîne alimentaire et finit par nous parvenir, avec potentiellement des effets sur notre santé.



