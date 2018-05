Les peintures dépolluantes, bidons ou vraiment efficaces ?

Des composés pas franchement sains





La photocatalyse a été découverte il y a plus de cinquante ans au Japon. Elle permet la décomposition et la dégradation d’une matière sous l’action de la lumière grâce à un catalyseur [élément qui provoque une réaction par sa seule présence ou par son intervention, ndlr]. Dans la majorité des cas, ce catalyseur n’est autre que du dioxyde de titane, "souvent sous forme de nanoparticules", indique l'UFC-Que-Choisir. Or, celles-ci sont classées depuis 2006 comme "cancérogènes possibles" par le Centre international de recherche sur le cancer (Circ). Pas terrible, donc, pour une peinture censée épargner la santé de ses acquéreurs.





Par ailleurs, la formation secondaire d’aldéhydes et de cétones (qui font partie de la famille des composés organiques volatils (COV) que la peinture est justement censée détruire) a régulièrement été observée. Dans ses tests, l'association de consommateurs a d'ailleurs vérifié que les quatre références de peintures dépolluantes testées n’envoient pas de substances chimiques en quantité dans l’air intérieur. Trois d'entre elles ont réussi haut la main. La "Colours Respirea" de Castorama, s'est en revanche montrée "particulièrement émissive trois jours après la pose".





Une efficacité non prouvée en conditions réelles





Les molécules générées par le catalyseur oxyderaient d'autre part "non seulement les polluants présents dans l’air, mais également la matière organique de celles-ci, comme les liants et les additifs. En d’autres termes, les peintures elles-mêmes se dégraderaient par photocatalyse au fil du temps", indique l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (Oqai). Un comble. Et contrairement à une peinture posée en extérieur qui peut bénéficier d’un lessivage régulier grâce aux précipitations, aucune régénération de la surface "dépolluante" n’est possible en intérieur, donnant lieu à un encrassement et à une baisse supposée d'efficacité.





Enfin, si la photocatalyse a déjà fait ses preuves durant des tests effectués en laboratoire, l’efficacité de la technologie n’a pas été démontrée en conditions réelles et au sein d’un environnement fermé, souligne l’Oqai. Grâce à des simulations numériques, il a été constaté que "la majorité des molécules et micro-organismes émis dans l’air d’une pièce est évacuée par la ventilation sans avoir été en contact avec les parois de la pièce", et donc sans être entré en relation avec le catalyseur, explique l'organisme.