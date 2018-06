Pompier : connaissez-vous les "croqueurs de feu" ?

Chaque année, les pompiers tricolores interviennent sur quatre millions et demi de sinistres. On pense évidemment à ceux qui vont éteindre les incendies, mais certaines spécialités sont totalement inconnues du grand public. Elles permettent pourtant de sauver des vies. Ce vendredi 29 juin, vous allez découvrir ceux que l'on appelle les "croqueurs de feu" ou les dessinateurs opérationnels.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.