Pont du 1er mai : certains enfants n'iront pas à l'école

La fête du travail tombe un mardi en 2018. Pour l'occasion, certains parents favorisent un prolongement des vacances à leurs enfants, contrairement à d'autres. D'ailleurs, le calendrier de ce mois de mai offre d'immenses enjambées sur des jours travaillés. En effet, quatre jours fériés tombent en semaine : le 1er mai, le 8 mai, l'ascension du 10 mai et le lundi de Pentecôte. Malgré le fait que le système éducatif français ne pénalise pas systématiquement l'école buissonnière, toute absence devra cependant être justifiée.



