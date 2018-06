Ovidie : face au porno en libre accès, "il est fondamental d'aborder très tôt avec son enfant la question du consentement"

LCI : Aujourd'hui, est-il possible pour un enfant ou un adolescent de grandir sans voir du porno sur internet ?

Ovidie : Il est impossible pour un jeune d'y échapper car on ne peut pas faire grand chose contre cette déferlante d'images crues sur le Net. Et c'est peine perdue d'essayer, par exemple, d'installer un filtre parental sur l'ordinateur du salon, car de toute façon ce n'est pas par là que votre enfant ou votre adolescent va consommer ce genre de vidéos. C'est en général sur son smartphone, mais cela peut aussi se passer sur celui du copain. Donc, cela ne sert à rien de mettre en place toute une politique répressive pour qu'il ne tombe pas dessus. Le meilleur moyen c'est encore d'en discuter avec lui et de passer une forme de "contrat moral" avec des règles de bonne conduite, ce qui le responsabiliserait et l'initierait progressivement à une forme d'autonomie numérique.

LCI : Est-ce la seule façon de les mettre en garde ?

Ovidie : Il est aussi judicieux de parler assez tôt avec ses enfants de la mise en circulation de leur image sur internet. La tâche nous revient de les informer quant aux risques qu'ils encourent. Ainsi, il y a de nombreuses applications, telles que Musical.ly, où des jeunes filles se filment en train de se trémousser sur leurs chansons préférées. Je vous laisse imaginer l'état de transe des pédophiles qui se rincent l'oeil en toute légalité. Il est également capital de leur expliquer que tout ce qu'ils posteront pourra potentiellement resurgir tôt ou tard. Ne pas mésestimer non plus ce qui est certainement l'un des plus grands fléaux de la Toile, le harcèlement en ligne et la destruction de leur cyber-réputation. Et puis, évidemment leur dire qu'en dessous de 13 ans, les réseaux sociaux leur sont interdits. Cela devrait être une évidence et pourtant j'ai lu récemment que 600.000 enfants âgés de 11 à 12 ans sont inscrits sur Snapchat. C'est sidérant.

LCI : Quel impact les images pornographiques, souvent violentes, peuvent-elles avoir sur les plus jeunes ?

Ovidie : Déjà, en terme d'éducation, on n'est pas tous égaux dans la façon d'entrer dans la vie sexuelle. La manière de recevoir ces images va être très différente, par exemple, entre un enfant issu d'une famille plutôt "manif pour tous" et l'enfant d'un intervenant au planning familial. Du coup, il est difficile de dire, comme pas mal de pédopsychiatres, que les images pornographiques constituent une violence psychique pour les enfants. C'est pas si simple que ça. Certains adolescents sont plus fragiles, là où d'autres sont mieux armés et vont regarder ces vidéos avec autant de distance que s'ils regardaient un film gore ou "l'Exorciste". En tant que parent, la seule chose que l'on puisse faire c'est justement de les armer le mieux possible pour décrypter ces images en leur expliquant que ce sont des acteurs et actrices et que ce qu'ils voient est très éloigné de la réalité. Même si en théorie, les enfants et les adolescents ne devraient pas avoir accès à ces vidéos.