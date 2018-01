Porter plainte en ligne sera bientôt possible pour certaines infractions

Plus besoin de se déplacer. Tout sera possible à distance. Fini les attentes interminables dans les commissariats surchargés : il va bientôt être possible de déposer plainte en ligne pour quelques délits mineurs. Il existait déjà les préplaintes en lignes, mais qui obligeaient tout de même à prendre rendez-vous pour signer sa plainte. Un nouveau pas est franchi, dans la dématérialisation des procédures, puisque la signature pourra aussi dorénavant se faire en ligne, rapporte le Parisien ce mardi.





Il suffira de cocher des cases, et détailler les faits. Les informations seront enregistrées en ligne, puis un logiciel retranscrira le procès-verbal, qui sera vérifié et validé par un officier de police judiciaire. La victime recevra ensuite un récépissé de sa plainte.