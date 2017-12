Pour certains retraités, les fêtes de fin d'année sont un véritable calvaire

Les fêtes de fin d'année sont une occasion pour se retrouver en famille ou entre amis. Cependant, elles sont difficiles à supporter pour certains retraités, surtout quand ils sont seuls et isolés. Dans le Lot, certaines associations ont donc décidé de se mobiliser pour rendre visite à ces personnes et leur tenir compagnie en cette période de fêtes.



