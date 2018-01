Pour faire la quête, une église se convertit au paiement sans contact

Désormais, les fidèles de quelques paroisses parisiennes auront le choix du moyen de paiement lors de la quête traditionnelle. Depuis 2016, plusieurs églises dont Saint-Paul-Saint-Louis, Notre-Dame-des-Champs ou encore Notre-Dame d'Auteuil ont mis en place un système de paiement dématérialisé via une application. Cette année, l'Eglise va un peu plus loin dans l'avancée technologique puisqu'elle permettra aux fidèles de Saint-François de Molitor, paroisse située dans le 16ème arrondissement de Paris, de payer via leur carte bancaire sans contact, durant la quête. Le système a été mis en place ce dimanche.