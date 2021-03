Pour voyager malgré le Covid-19, voici comment fonctionnera le "passeport vert" de l'UE

Il n'a pour l'instant pas de forme physique, tout ici tient dans un QR-Code. Ce que la Commission européenne préfère appeler un "certificat vert numérique" va pourtant bien servir de passeport sanitaire à tous les Européens désireux de voyager cet été, et peut-être au-delà. Un sauf-conduit capable d'afficher le statut du porteur face au Covid-19, sans mettre en jeu sa vie privée. Un document à portée et à durée limitée, avec pour l'essentiel trois types d'informations, virologiques, vaccinales, et sérologiques. En clair, le résultat de votre dernier test PCR, le fait de savoir si oui ou non vous avez été vacciné - et si oui quand et avec quel vaccin - et enfin, si vous avez guéri du virus, le fait que vos anticorps vous en protègent désormais.