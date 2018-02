Pourquoi certains couples n'arrivent pas à se séparer

On ne sera guère surpris d'apprendre que, dans tous les cabinets d'avocats et les bureaux de psys, les couples portant les stigmates de la souffrance affective passent, en effet, des années à se séparer et arrivent à prolonger de manière quasi invraisemblable une relation destructrice. Certains couples deviennent ainsi des partenaires de haine et n'ont tellement plus d'amour (propre) qu'ils n'hésitent pas à entretenir une relation orageuse, a fortiori devant leurs amis mal à l'aise par cette détestation jetée en pature. Stop in the name of love !





D'où notre question : pourquoi est-ce si difficile de rompre ? Et plus précisément : pourquoi ceux qui ne se correspondent plus restent ensemble ?





Nous avons voulu en savoir plus avec Sarah Chiche, psychologue clinicienne et psychanalyste.