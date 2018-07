Pourquoi de plus en plus de parents inscrivent leurs enfants chez les Scouts

Ainsi, 86% % des personnes interrogées dans cette enquête assimilent le scoutisme à l’apprentissage du respect de la nature et soulignent que ce mouvement rend les jeunes "débrouillards", tandis que 84% tissent un lien entre scoutisme et apprentissage d’un "savoir-faire". Parmi les autres vertus du scoutisme, vantées par plus de 75 % des sondés, on répertorie aussi l’apprentissage de la responsabilité, l’ouverture aux autres et la formation à la vie citoyenne.





Le mouvement créé en 1907 par le général anglais Baden-Powell regroupe aujourd'hui 50 millions de jeunes dans le monde. La France, avec ses 180.000 scouts et guides, est un maigre bataillon : c'est autant qu'à la veille de la Seconde guerre mondiale (mais le pays comptait alors 40 millions d'habitants, contre 67 aujourd'hui) ou qu'en Belgique de nos jours (11 millions d'habitants).