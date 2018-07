Pourquoi l’algorithme de Uber pénalise les chauffeurs femmes qui du coup gagnent moins que les hommes

Alors oui, prendre en charge un passager et le conduire à son but est relativement simple. Mais il s’avère que l’expérience du chauffeur peut conduire à de grandes différences en la matière. L’étude montre que les chauffeurs acquièrent de l’expérience jusqu’à au moins 2.500 trajets. Au-delà, ils commencent à avoir une bonne maîtrise de l’algorithme, savent quelle course accepter ou refuser, le meilleur rapport entre le temps passé à se rendre sur le lieu du client, si une autre course sera proposée rapidement s’il en rejette une... Autant de faits empiriques, qui permettent d’optimiser l’application, mais ne s’apprennent qu’après une longue utilisation. Un conducteur qui a fait plus de 2500 voyages gagne 14% de plus par heure qu'un conducteur qui a effectué moins de 100 courses, indique l’étude.





Et là-dessus, il apparaît que les conducteurs masculins passent plus de temps que les femmes à travailler avec l’application, environ 50% de plus. Il apparaît encore que les femmes sont plus novices dans ce métier : elles ont souvent rejoint la plateforme depuis moins de deux ans, tandis que les hommes ont investi ce métier depuis plus longtemps.