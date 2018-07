Pourquoi la limitation du nombre d'élèves à douze fonctionne-t-elle en CP ?

Limiter à douze le nombre d'élèves par enseignants en zones d’éducation prioritaires renforcées (REP+) était un engagement du candidat Macron. Depuis la rentrée de septembre 2017, 2 200 classes de CP ont effectivement été dédoublées. À trois jours des grandes vacances, quel bilan peut-on tirer de cette réforme ? Qu'en pensent les élèves et les enseignants ?



