Pourquoi le maire de Saint-Brieuc refuse d'appliquer le couvre-feu à 18h

Objectif ? Faciliter la vie des entreprises et celle de nombreux parents. Selon ce membre de Place publique, élu pour la première fois en 2020, "fermer plus tôt ne change rien au niveau sanitaire" dans un département moins touché que la moyenne nationale par le coronavirus. "Moi, ce n'est pas qu'on interdise les gens d'aller à la plage en sortant du travail le soir qui m'intéresse, c'est plutôt que l'on puisse séparer les enfants entre les tables" lorsqu'ils déjeunent à l'école, "qu'on ait plus de personnel dans les lieux de restauration" ou encore "qu'on puisse ouvrir des salles plus grandes pour les entreprises le midi" car "c'est là que se trouvent les lieux de danger", affirme Hervé Guihard sur LCI. Mais faute de budget suffisant, l'élu ne peut pas mettre ces mesures sanitaires en place.