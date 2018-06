Pourquoi les agriculteurs veulent bloquer les raffineries ?

Les agriculteurs vont mettre Total sous pression. À partir de ce dimanche 10 juin 2018, ils vont bloquer une quinzaine de raffineries et de dépôts de carburants du groupe énergétique. L'importation d'huile de palme asiatique est à l'origine de leur colère. En effet, Total veut en faire du biocarburant. Pour les agriculteurs, cette décision du géant de l'énergie constitue une concurrence déloyale et met en danger leur filière.



