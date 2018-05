Pourquoi les enfants débordent d'énergie

Ils jouent, ils courent toute la journée et pourtant, ils ne sont jamais fatigués ! Selon une étude publiée par des chercheurs de l'Université Clermont Auvergne, c'est biologique, voire même musculaire. Pour parvenir à cette conclusion, ces scientifiques ont étudié trois groupes : des jeunes garçons entre 8 et 12 ans, des adultes pas forcément sportifs et des athlètes. Ainsi, ils ont pu comparer les résultats en fonction de leurs activités, de leur résistance et de leur capacité de récupération. Comment expliquer cette énergie débordante que nous, les adultes, n'avons pas ?



