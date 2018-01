Pourquoi les femmes sont plus frappées par la solitude que les hommes et les diplômées encore plus

A priori, on pourrait penser que cette solitude subie concerne plus les femmes peu éduquées que les autres, qui auraient plus de difficulté à refaire leur vie. Pas du tout. A l’inverse, le diplôme aurait tendance à renforcer la solitude et interviennent là des facteurs d’ordre psychologique. "Plus les femmes ont un niveau de hiérarchie élevée, plus forte est la probabilité qu’elles restent célibataire", avance Monique de Kermadec, qui cite des études menées par plusieurs universités américaines (Buffalo, Californie et Texas), publiées en 2015 dans Personality and social psychology. Les conclusions montrent que les hommes, dans leur phase de séduction, seraient plutôt 'refroidis' par les capacités intellectuelles de femmes, sans, toutefois, le reconnaître. En effet dans l’absolu, ils se déclarent 'très à l’aise' avec l’idée de sortir avec une femme plus intelligente qu’eux. Sauf que quand on leur propose de rencontrer une femme effectivement plus intelligente qu’eux, ils sont bien moins empressés. Et vont plutôt se rapprocher de celles qui ont obtenu des résultats plus faibles. "Les hommes semblent plutôt enclins à sortir avec une femme plus intelligente qu’eux, tant qu’ils ne l’ont pas rencontrée", note avec ironie Monique de Kermadec. "Ils ont par ailleurs noté qu’ils se sentaient moins virils quand une femme plus intelligente qu’eux est assise à leur côté." La femme intelligente est d’autant plus seule qu’elle accumule les clichés : elle serait "condescendante, sure d’elle, sèche, pas maternelle, ambitieuse", note la psychothérapeute.





La psychothérapeute va jusqu’à comparer le sentiment de solitude qu’elles peuvent ressentir à celui des adultes surdoués, avec en plus un fossé lié à leur genre. "Célibataire trop longtemps, sans enfants trop longtemps, leur solitude semble douteuse au groupe", écrit-elle. "Et leur horloge biologique les affole, et décuple leur sentiment de décalage, d’échec, et la mésestime dans laquelle elles se claquemurent. Cette crainte de manquer un rendez-vous avec elles-mêmes et avec leur 'fertilité' est une pression supplémentaire dans la solitude de toutes les femmes."





Ce qui fait aussi que les femmes ressentent la solitude différemment des hommes. "Beaucoup se plaignent de la difficulté à nouer des relations amoureuses véritables, et de leur solitude alors qu’elles entretiennent des relations sociales satisfaisantes avec leurs famille ou amis", indique Monique de Kermadec. En effet, après avoir acquis leur indépendance financière et une solitude parfaitement assumées, poussées en cela par le mode de vie contemporain et l'instabilité des couples, "vient le moment où elles confrontent la question de leur réussite à la question du bonheur", raconte la psychothérapeute. Et c'est alors que les questionnements arrivent : "Ces femmes me confient alors ne plus savoir si elles vivent seules parce qu’elles l’ont voulu, ou parce qu’elles n’ont pas pu faire autrement." Car selon la psychothérapeute, même si le célibat n'est bien sûr pas le seul motif d'une solitude douloureusement ressentie pour les femmes, la "notion du bonheur, le sentiment d'être heureuse se conjuguent souvent pour elles avec l'idée du couple, ou du moins celle du ou des enfants."