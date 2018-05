Pourquoi vous devriez continuer à prendre vos repas en famille

Si les repas en famille sont essentiels pour les deux psychologues, ils ne le sont, selon Béatrice Copper-Royer, qu'à partir de 5 ans. "Faire manger un enfant en bas-âge, c’est casse-pieds, ça ralentit tout… Et finalement il y a une sorte de focus sur le petit. Ce n’est pas son rythme, il n’a pas les mêmes besoins", explique-t-elle.





Dans le cas d'une fratrie, l'équilibre du temps de parole est d'autre part primordial. "Il faut être vigilant pour que chacun, à son échelle, puisse avoir le sentiment qu’il existe", souligne Béatrice Copper-Royer.





Toujours pour profiter au mieux de ce moment convivialité, les écrans sont à éviter le plus possible. "Pas de téléphone, pas d’écrans", insiste la psychologue. Pour le journal de 20h, cela peut se faire de temps en temps. S’il y a un événement particulier, ça peut être intéressant de regarder avec les enfants s'ils sont en âge de comprendre et d'en parler." Quant au plat, vous n'avez-là aucune obligation ! "Ce qui est le plus important, c’est le cœur qu’on y met et l’ambiance autour de la table".