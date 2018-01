Pourquoi Nice va mettre des policiers dans les écoles : "Aujourd'hui, elles sont de vraies cibles"

LCI : Comment vont cohabiter les policiers armés chargés d'assurer la sécurité à l'extérieur des écoles et ceux présents dans l'enceinte même des établissements ?

Lauriano AZINHEIRINHA : Le policier à l'intérieur de l'école aura une fonction de référent. C'est la personne sur laquelle on peut compter pour faire le lien avec le centre de supervision urbain, avec les équipes mobiles autour de l'établissement et la communauté éducative. C'est aussi quelqu'un qui pourra intervenir, comme il le fait déjà aujourd'hui, dans les salles de classe pour travailler sur la prévention. Aujourd'hui, ceux qui s'inquiètent de voir un policier municipal dans un établissement oublient que le policier municipal est déjà présent. Il est là quand nous faisons des ateliers sur les risques de la route, les droits du piéton, les dangers du harcèlement et ceux liés à internet. Il conservera aussi cette fonction-là.

LCI : Le Syndicat de défense des policiers municipaux (SPDM) s'inquiète d'une mesure qui mettrait en danger les agents. Pourquoi ne sont-ils pas armés ?

Lauriano AZINHEIRINHA : Christian Estrosi demande depuis deux ans la présence de policiers municipaux armés dans les établissements scolaires. C'est sa conviction, sa proposition. Il a à de multiples reprises demandé à la ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, le droit à l'expérimentation. Ce qui lui a toujours été refusé. Jean-Michel Blanquer (l'actuel ministre en poste, ndlr) vient de donner cette autorisation, du fait notamment que les policiers municipaux ne seront pas armés. Il s'agit de respecter la loi. Notre dispositif législatif ne nous permet pas de laisser un policier municipal armé dans une école, en dehors des interventions d'urgence dans l'établissement. Je dis au SDPM qu'il nous aide à modifier la législation, et dans ce cas, nous l'appliquerons. Au-delà de ça, j'invite chacun, y compris le SPDM, à ne pas tomber dans la polémique. Ce sont des sujets suffisamment graves, importants, qui concernent une ville meurtrie et qui l'est toujours et pour laquelle les habitants attendent de notre part un minimum de dignité et de responsabilité.