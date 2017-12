Températures polaires aux États-Unis : pourquoi on ne peut pas opposer vagues de froid et réchauffement climatique

Si le climat n'est pas la météo, il peut l'influencer malgré tout. La vague de froid américaine est d'ailleurs causée par le réchauffement climatique. C'est ce qu'affirme une étude du Centre national de recherches météorologiques (CNRM) de Météo France, citée par Le Figaro. Mais comment une hausse généralisée des températures depuis des décennies peut occasionner ces vagues de froid ?





Météo France explique que ce phénomène est lié au réchauffement au niveau des pôles. "Fin décembre 2015, le pôle Nord a ainsi connu des températures positives alors que la normale (moyenne sur la période 1958-2002) pour cette période est de -28 °C", affirme Météo France, qui ajoute que les tempértures des pôles ont augmenté deux fois plus vite qu'ailleurs.





Cette hausse des température dérègle un courant d'air appelé le "jet-stream". Ce courant, situé à plusieurs kilomètres d'altitude, sert normalement de barrière entre l'air froid des pôles et l'air chaud de l'Équateur. À cause du réchauffement, "le jet-stream est moins directionnel et plus sinueux. Cela peut donc provoquer des incursions d'air froid chez nous", a expliqué au Figaro Matthieu Chevallier, chercheur au CNRM.