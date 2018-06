Pourquoi tant d'orages ces dernières semaines ? On vous explique le principe de la "goutte froide"

Depuis le milieu du printemps, la situation météo en Europe s'est inversée. Si traditionnellement à cette époque de l'année, l'anticyclone des Açores étend progressivement son influence en direction de l'ouest de l'Europe apportant ainsi de plus en plus de douceur et de soleil, il a décidé de prendre pour l'instant ses quartiers en Scandinavie ! Ainsi, le mois de mai a été le plus chaud, le plus ensoleillé et le plus sec jamais observé en Norvège ou encore en Suède avec des températures qui ont souvent dépassé les 25 voire même les 30°C à l'ombre !





Pendant ce temps, les conditions météo étaient dépressionnaires dans le sud-ouest de l'Europe... Ainsi, le Portugal, l'Espagne mais aussi le sud de la France essuyaient un temps souvent instable, orageux et frais, avec rarement plus de 20°C ! Ce temps plutôt digne de l'automne que du printemps est lié à la présence de petites dépressions au large du Portugal. C'est ce que l'on appelle en météo des "gouttes froides" car elles renferment de l'air froid en altitude et possèdent une forme de goutte, d'où leur nom. Leur position géographique favorise dans le même temps la remontée d'air chaud et humide depuis la Méditerranée en direction de la France. Ainsi, lorsque cet air chaud rencontre l'air froid de la dépression en altitude, un conflit de masses d'air se met en place et des orages peuvent alors se déclencher là où le conflit est le plus marqué, c'est-à-dire en France, le pays européen qui a d'ailleurs été le plus foudroyé en mai.