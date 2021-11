Pouvoir d'achat : le niveau de vie des plus pauvres a baissé depuis le début du quinquennat Macron

Le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron sur la hausse du pouvoir d'achat battu en brèche. Une étude publiée mardi par l'Institut des politiques publiques (IPP) estime que le niveau de vie - ensemble de leurs revenus après impôts et prestations - des Français les plus modestes a reculé ces cinq dernières années. Les 5% de ménages les plus pauvres ont, en moyenne, perdu 0,5% sur ces dernières années. La hausse des taxes sur l'énergie et le tabac n'a pas été compensée par les revalorisations moindres de certaines prestations. Néanmoins, ces résultats peuvent recouvrir "des situations très hétérogènes", note l'étude. D'ailleurs, une partie des ménages les moins aisés a vu ses revenus progresser de 2% environ, grâce à la revalorisation de la prime d'activité et du minimum vieillesse.