Premier rush des vacances d'été sur les autoroutes

Sur l'autoroute du Soleil, à Saint-Rambert-d'Albon, la circulation est encore fluide en ce vendredi 29 juin 2018, la veille de la première vague de vacanciers. Avec la chaleur annoncée, les haltes sur les aires de repos sont fréquentes pour étancher sa soif et refroidir le moteur. Les commerçants se préparent en stock de boissons et en personnel.



