Près de 750 000 automobilistes roulent sans assurance

De plus en plus d'automobilistes conduisent sans assurance. On estime qu'ils seraient 750 000 sur le territoire. Cela représente un énorme problème pour les victimes, si un accident survenait. C'est le cas de Stéphanie, une mère de famille vivant en Normandie. A la suite d'un accident routier, cette femme n'a pas perçu de dédommagement car l'automobiliste responsable roulait sans assurance. Elle a donc dû faire face aux difficultés toute seule.



