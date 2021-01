Près de 80 rassemblements prévus samedi contre la loi "sécurité globale" et les restrictions de liberté

Ils battront à nouveau le pavé ce samedi 16 janvier partout en France. Les opposants à la proposition de loi "sécurité globale", dont des Gilets jaunes, mobilisés depuis le 17 novembre dernier, veulent se faire entendre après plusieurs semaines d'essoufflement du mouvement. Près de 80 rassemblements sont prévus "pour le droit à l'information, contre les violences policières, pour la liberté de manifester et contre la surveillance de masse".

Sous l'impulsion de la coordination d'associations (comme La Ligue des droits de l'Homme et Amnesty) et des syndicats de journalistes notamment, les manifestants exigent toujours le retrait de plusieurs dispositions de cette loi, à commencer par l'article 24, qui pénalise la diffusion malveillante d'images des policiers mais doit être intégralement réécrit. Ils ciblent également les articles 21 et 22 sur l'usage des caméras-piétons et des drones par les forces de l'ordre, et demandent à être reçus par Emmanuel Macron.