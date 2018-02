Présence des femmes dans les arts et la culture : le HCE veut des objectifs chiffrés

Elles représentent plus de la moitié des élèves dans les écoles d’art, mais sont à peine 10% à être récompensées au sein des cérémonies de prestige. Qui sont-elles ? Les femmes, bien sûr. Alors que l’affaire Weinstein a eu le mérite de sensibiliser le monde du cinéma et au-delà aux violences sexistes et sexuelles, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) rend ce vendredi 16 février ses recommandations sur les inégalités genrées dans le monde de la culture.





Dans le monde des arts et de la culture (…) les faits de harcèlement et de violences sexistes et sexuelles sont fréquents, et s’ils ne sont (peut-être) pas plus importants qu’ailleurs, ils y sont particulièrement occultés et déniés" écrit le rapport. Un phénomène en lien, entre autres, avec une "image des femmes dans les productions culturelles" qui "oscille la plupart du temps entre stéréotypes et invisibilité" : "elles sont soit jeunes, belles et sans ambition, soit ridicules ou acariâtres voire méchantes, soit hypersexualisées, notamment dans certains jeux vidéo." Sans parler du salaire des femmes artistes qui restent, à poste égal et à compétences égales, "en moyenne 18%" inférieur à celui des hommes.