Prêt-à-porter : le recyclage est à la mode

L'étiquette de votre habit affiche peut-être la mention : "Made in China" ou "Fabriqué au Bangladesh" ? En effet, avant d'être porté, votre vêtement a probablement fait le tour du monde. Nous ne le savons pas, mais l'industrie textile est l'une des plus polluantes du monde. Certaines marques ont donc décidé de miser sur le développement durable. Moins d'1 % des tissus de nos vêtements sont désormais recyclés.



