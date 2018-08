Prévention incendie : des citoyens bénévoles patrouillent dans les zones à risque en Corse

Les périodes de forte chaleur sont propices aux incendies. Mais en ce début du mois d'août, nos forêts passent un été calme et sont à l'abri de tout risque. Cette situation a été rendu possible, en grande partie, grâce à la vigilance des populations. En effet, elles ont pris l'habitude de surveiller les massifs. Ainsi, des groupes de bénévoles se sont formés pour patrouiller dans les zones à risque, notamment en Corse.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1.