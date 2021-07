Départs en vacances : Bison Futé voit rouge en Île-de-France ce vendredi

Dans le détail, de grosses difficultés de circulation sont attendues de 8h à 14h à hauteur de Bordeaux en direction de l’Espagne et de 10h à 16h à hauteur de Lançon-Provence vers la Méditerranée. En région parisienne, le trafic devrait être bien plus perturbé ce vendredi.

Bison Futé a d’ailleurs classé rouge le sens des départs et prévient que "la circulation sera dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6, où les premiers ralentissements pourraient y être enregistrés dès la fin de matinée". Ce qui pourrait durer jusque tard ce vendredi soir à cause de "la conjugaison des trajets travail-domicile et les départs en week-end". Il conseille de quitter ou de traverser l’Ile-de-France avant 12h et de manière générale, d’éviter de quitter les métropoles et leur périphérie entre 14h et 19h.